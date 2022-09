Liga, Girona-Valladolid: statistiche e pronostico

Fai i tuoi pronostici sulle partite della fantaschedina di Liga e prova a vincere gratuitamente i premi in palio!

Segno 1 a 2.20, scopri il pronostico

Il Valladolid ha ottenuto fin qui quattro punti, gli stessi del Girona, ma il suo calendario è stato decisamente più impegnativo: Villarreal, Siviglia e Barcellona le squadre affrontate prima di battere in extremis l'Almeria la scorsa settimana.

Il Girona in casa ha prima liquidato con pieno merito il Getafe per 3-1, poi è arrivato lo 0-1 contro il Celta Vigo a raffreddare gli entusiasmi.

Il match resta dunque aperto a qualsiasi risultato nonostante le quote concedano una notevole fiducia al Girona. L'1 vale mediamente 2.20 mentre il segno 2 si gioca a 3.40.

L'Under 2,5 si lascia preferire rispetto all'Over, per il Girona sarebbe il quarto in cinque giornate di campionato.