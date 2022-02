Lille-Metz, i "Mastini" possono conquistare i tre punti

Il confronto tra il Lille e il Metz inaugura la 25ª giornata di Ligue 1 . La scorsa settimana i " Mastini " hanno vinto per 1-0 sul campo del Montpellier mentre i penultimi della classe non sono riusciti a fermare in casa il Marsiglia (1-2).

Fai ora i tuoi pronostici!

Un "ritardo" importante

Per le quote è il Lille a partire con i favori del pronostico. La squadra campione di Francia nelle prime 11 gare interne (15 gol fatti e 16 subiti) ha fatto registrare 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Il Metz non ha mai perso nelle precedenti tre trasferte di campionato, al pareggio di Lione (1-1) ha fatto seguito la vittoria sul campo del Reims (1-0) e lo 0-0 contro il Troyes. I granata in queste tre sfide hanno sempre terminato in parità il primo tempo. Occhio allora al Parziale/Finale X/1, un'accoppiata che non si vede con i "Mastini" in campo da 18 giornate consecutive.