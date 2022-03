Lorient-Lione, "ritarda" il segno 2 all'intervallo

Fai ora i tuoi pronostici!

Gli esiti più e meno frequenti

Entrambe le compagini nelle precedenti quattro giornate non hanno regalato spettacolo dal punto di vista realizzativo. Il Lorient è riuscito a conquistare sette punti segnando solamente tre gol, due vittorie contro Lens (2-0) e Brest (1-0), un pareggio con il Monaco (0-0) e una sconfitta con il Montpellier (0-1). Il Lione ha fatto anche peggio, sempre tre reti all'attivo ma solamente quattro punti conquistati. L'Olympique negli ultimi 360 minuti ha prima perso con il Monaco per 2-0, poi dopo aver battuto il Nizza con lo stesso risultato ha pareggiato 1-1 con il Lens e perso 1-0 in casa contro il Lille. Da sottolineare quindi come entrambe le squadre vengano da quattro gare terminate con l'Under 2,5 al novantesimo. Con il Lorient in campo inoltre il segno 2 all'intervallo non si vede dalla 9ª giornata di Ligue 1. Può starci un gol del Lione prima dell'intervallo.