Lille-St. Etienne, può starci il Goal

Fai ora i tuoi pronostici!

Occhio alle sorprese

La sfida in programma al "Pierre-Mauroy" potrebbe rivelarsi più equilibrata del previsto. Il Lille dopo aver conquistato dieci punti nelle precedenti quattro gare di campionato (tre vittorie e un pareggio) affronta un St. Etienne che nonostante il quart'ultimo posto in classifica è riuscito a non perdere per ben quattro volte nelle ultime cinque giornate. In queste cinque gare i biancoverdi hanno sempre realizzato almeno un gol. I "Mastini" hanno mantenuto la propria porta inviolata negli ultimi 360 minuti più recupero, può starci il Goal in controtendenza.