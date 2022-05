Ligue 1, può starci il Goal in Marsiglia-Strasburgo

Ligue 1, quando mancano soltanto 90 minuti al termine del campionato la sfida in programma al "Velodrome" tra il Marsiglia e lo Strasburgo mette in palio tre punti fondamentali per la qualificazione alle prossime coppe europee. L'undici allenato da Jorge Sampaoli dopo aver perso per 2-0 sul campo del Rennes è scivolato in terza posizione, ultimo piazzamento utile per entrare in Champions League ma non dalla porta principale (preliminari). Gli ospiti invece sono quinti (Conference League) ma in base ai punti che conquisteranno contro il Marsiglia potrebbero anche o volare in Europa League (in caso di vittoria e di un contemporaneo ko del Rennes) o scivolare in sesta posizione (out dalla zona Europa).