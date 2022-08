Clermont-Psg, ecco il pronostico

Allo stadio " Gabriel Montpied " inizia il campionato di Clermont e Psg . Per i campioni di Francia in carica sarà il secondo impegno ufficiale della stagione, nel primo hanno battuto il Nantes nella Supercoppa di Francia per 4-0.

La squadra allenata da Pascal Gastien invece al momento si è messa in mostra solamente in amichevole, con 5 gol realizzati hanno fatto registrare 3 vittorie nelle ultime 3 gare disputate (1-0 con il Tolosa, 2-0 con il Rodez, e 2-0 contro il Montpellier).

Parola ai precedenti, scopri il pronostico

Nella passata stagione Clermont e Psg si sono affrontate in due occasioni, nella prima andata in scena al "Parco dei Principi" Mbappè e compagni si sono imposti con un netto 4-0 mentre al ritorno il divario registrato è stato ancora più grande, 6-1 per il Psg al triplice fischio dell'arbitro.

Per le quote non sembrano esserci dubbi, l'undici allenato da Chrisophe Galtier parte ancora una volta con i favori del pronostico. Il Psg nella precedente edizione della Ligue 1 ha segnato la bellezza di 41 reti in 19 trasferte. Da provare, vista la media, il Multigol Ospite 2-4. In alternativa piace anche la "combo" che lega il "2" all'Over 1,5.