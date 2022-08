Lione-Troyes, il pronostico sul primo tempo

In occasione della seconda giornata il campo impraticabile ha costretto Lorient e Lione a rinviare il loro match e così, adesso, l’ Olympique ha una sola partita all’attivo (quella vinta all’esordio contro l’Ajaccio). Il Troyes , avversario dell’ OL nell’anticipo della terza giornata, di gare ne ha regolarmente disputate due, perdendole entrambe, e così nonostante novanta minuti di gioco in meno, il Lione è davanti ai suoi avversari di turno.

Ligue 1, indovina il risultato di Lione-Troyes per vincere i premi in palio!

Due reti realizzate ciascuno e non solo…

I novanta minuti di differenza giocati da Lione e Troyes servono anche per mettere in evidenza il fatto che, comunque, entrambe le squadre hanno realizzato fin qui due reti ciascuna. E, come se non bastasse, sia il Lione che il Troyes le hanno realizzate nel primo tempo anzi, per essere precisi, nella prima mezz’ora di gioco. Prima dell’intervallo, sia l’OL che i suoi avversari, di reti ne hanno anche incassata una e allora ecco che sembra poter meritare un po’ più di una semplice attenzione l’Over 1,5 Primo Tempo (ovvero almeno due reti complessivamente realizzate prima dell’intervallo). Se la tendenza di avvio campionato viene rispettata…