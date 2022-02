Wolves-Arsenal si preannuncia equilibrata

Fai ora i tuoi pronostici!

Squadre "amiche" del No Goal

Classifica alla mano il confronto tra le due squadre si preannuncia molto equilibrato. Il Wolves nelle precedenti sette gare di campionato disputate al "Molineux Stadium" ha perso una sola volta (1-0 contro il Liverpool) mentre nelle restanti sei partite, con quattro vittorie e due pareggi, è riuscita a raccogliere la bellezza di 14 punti. L'Arsenal in trasferta ha fatto registrare il segno X solo sul campo del Brighton (0-0) e nelle ultime cinque gare esterne dopo aver sempre perso contro Liverpool (4-0), Manchester United (3-2) ed Everton (2-1) è riuscita a rialzare la testa vincendo sia con il Leeds (4-1) che con il Norwich (5-0). Osservando con attenzione il ruolino di marcia interno del Wolves e quello esterno dell'Arsenal si nota subito come entrambe abbiano regalato il No Goal in 7 incontri su 10. Poche reti in vista al triplice fischio dell'arbitro.