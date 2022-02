Liverpool-Leicester, Foxes abbonate a Goal e Over in trasferta

Liverpool-Leicester è uno dei due incontri che chiudono il 24mo turno di Premier League. Ecco la presentazione di una sfida che i bookie immaginano a senso unico ma se si vuole andare oltre, in ottica pronostico, gli spunti non mancano.

Il Liverpool sfida il Leicester, fai il tuo pronostico

Reds insuperabili ad Anfield

Tutti i numeri vanno dalla parte dei Reds, imbattuti in casa con 7 vittorie e 3 pareggi, e forti del miglior attacco del campionato inglese. Nessun problema per Klopp in FA Cup, turno passato agevolmente a spese del Cardiff mentre di problemi ne ha avuti eccome il Leicester, sbattuto fuori dal Nottingham Forest con un pesante 4-1.

Le trasferte stagionali delle Foxes sono state spettacolari nel bene e nel male: una raffica di Goal e Over 2,5. Lontana dalle posizioni che contano (con delle gare però da recuperare) la squadra di Rodgers ha però battuto il Liverpool nel match d'andata (1-0) e fatto soffrire i Reds anche in Coppa di Lega (3-3 al 90'). Insomma, un barlume di speranza c'è.

Per le quote pronostico a senso unico, l'1 dei Reds non sembra in discussione. Segnerà o meno il Leicester? La "vera" questione sembra tutta qui. Ritenendo possibile almeno una rete per parte, il Goal può essere preso in considerazione.