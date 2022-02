Pronostico Man Utd-Southampton, Red Devils favoriti

Fai il tuo pronostico su Manchester United-Southampton di Premier League

Un anno fa uno "storico" 9-0

Poco più di un anno fa, sempre in campionato, un 9-0 storico per i Red Devils e di contro umiliante per i Saints, una tragedia sportiva. Se quel risultato è storia, il presente dice che il Manchester di Rangnick annaspa: eliminato in FA Cup dal Middlesbrough e poi bloccato dal modesto Burnley, in Premier, sull'1-1.

Il Southampton ha cambiato volto alla sua stagione prima imponendo l'1-1 al titanico Manchester City e poi andando a battere il Tottenham di Conte per 3-2 pochi giorni fa.

I Saints saranno all'altezza delle recenti, ottime prestazioni? Da sottolineare una curiosità statistica relativa allo United. Mai in questo campionato, all'Old Trafford, ha segnato due reti esatte. Come pronostico si può indicare l'esito Multigol Casa 2-4, per i più temerari la scelta Somma gol Casa 2.