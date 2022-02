Burnley-Leicester, occhio al Goal primo tempo

L’elenco delle partite da recuperare in Premier League era lunghissimo e resta ancora lungo, ma poco alla volta, comincia ad assottigliarsi con la evidente conseguenza che la classifica inizia ad assumere la sua veste definitiva. Il programma propone adesso Burnley-Leicester , sfida tra due delle squadre che avevano meno incontri all’attivo (la formazione di casa ne ha giocato 24 su 27, quella ospite addirittura 23 su 27). Con questa situazione al momento il Burnley occupa la terz’ultima posizione in classifica (ma sta attraversando un ottimo momento avendo conquistato ben sette punti nelle sue tre ultime esibizioni) mentre il Leicester ha sette punti in più ma viene da un periodo no (due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite).

Indovina il risultato esatto di Burnley-Leicester e vinci!

Foxes, la situazione all’intervallo

La prima osservazione che vale la pena fare è il rendimento decisamente opposto per quanto riguarda gli Under/Over 2,5 delle due squadre in campo. Il Burnley predilige nettamente gli “Under 2,5” (ne ha 14 all’attivo) mentre il Leicester è “a tutto Over 2,5” (ne ha collezionati 16). Fatto ciò può essere interessante analizzare la situazione relativa alle “Foxes” sul comportamento nella prima frazione dei gioco. Nelle undici gare in trasferta finora disputate soltanto due volte sono andate al riposo in vantaggio (quindi, traducendo, soltanto due segni “2” al 45’). Decisamente più elevato il totale relativo agli esiti “Goal primo tempo”: senza fare distinzione tra gare nel proprio stadio e gare “fuori” il Leicester ne può vantare ben dieci (cinque in casa e cinque in trasferta) di cui due nelle ultime due partite disputate.