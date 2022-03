Crystal Palace-Manchester City, pronostico ok per Guardiola

Per accendere l'interesse sul Monday night di Premier League basta un nome: Manchester City . Lunedì sera (ore 21) la squadra di Guardiola scende in campo contro il Crystal Palace nel posticipo della 29ª giornata di campionato .

Crystal Palace-Manchester City, fai il tuo pronostico e vinci i premi!

All'andata un risultato clamoroso

Il City di Guardiola fa visita al Crystal Palace, una delle tre squadre capaci di battere i Citizens in questo campionato (Etihad sbancato per 2-0). Un evento più unico che raro che forse dà qualche motivazione aggiuntiva alla capolista, chiamato a tenere a bada le velleità della concorrenza (Liverpool).

Se si considerano le ultime tre gare giocate dal Palace in campionato Zaha e compagni hanno collezionato 7 punti ma al Selhurst Park di Londra non si regalano un brindisi da fine novembre, 3-0 al Norwich. Il City in trasferta ha subìto 8 reti in 14 gare: solo le briciole agli avversari. Vietato però dire a Guardiola che parte favorito perchè era così anche all’andata...

Curiosità, negli ultimi sei precedenti in campionato tra le due squadre, in tre occasioni è uscita la somma gol 2 e nelle altre tre la somma gol 4. Nell’occasione intriga la combo 2+Multigol 2-5 oppure, se si vuole alzare la quota, 2+Multigol 2-4.