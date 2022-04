Crystal Palace-Arsenal, per le quote è ok il segno 2

La 31ª giornata di Premier League si chiude lunedì 4 aprile alle 21. L'Arsenal di Arteta cerca punti utili in chiave Champions sul campo del Crystal Palace, squadra che ha collezionato ben 13 pareggi in questo campionato.

Premier League, indovina il risultato del posticipo Crystal Palace-Arsenal

Arsenal imbattuto contro il Crystal Palace



Mal di trasferta? No grazie, dicono i Gunners, che hanno vinto le ultime cinque partite di campionato lontano da casa. Vincere vorrebbe dire mettere un altro tassello importante nel puzzle Champions.

Per farlo Lacazette e compagni dovranno stanare il Crystal Palace, squadra ostica che non ha particolari obiettivi. Parliamo però della bestia nera del City di Guardiola, contro cui il Palace ha conquistato 4 punti tra andata e ritorno.

Statistiche alla mano, Crystal Palace e Arsenal hanno tre Under 2,5 di fila alle spalle, la squadra di Arteta si fa poi notare per l'assenza del risultato esatto 1-1.

In un match dal pronostico che pende dalla parte degli ospiti si può optare per una combo: X2 più Over 1,5.