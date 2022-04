Newcastle-Wolves, c'è aria di Under 2,5

Aspettando la sfida al vertice Manchester City-Liverpool (in programma domenica alle 17.30) il weekend di Premier League scatta con l'anticipo Newcastle-Wolves . Padroni di casa reduci da tre sconfitte di fila che hanno interrotto una striscia positiva di 9 partite (6 successi e 3 pareggi), di fronte un Wolverhampton – ottavo in classifica - che non pareggia da 13 giornate consecutive .

Premier League, aspettando City-Liverpool si gioca Newcastle-Wolves: fai il tuo pronostico!

I due esiti in evidenza

Il Newcastle ha perso solo quattro volte in casa, contro squadre forti che militano in zona Europa. Al St. James’ Park come detto arriva una squadra poco incline a spartire la posta, lo ha fatto appena 4 volte in 31 partite: insomma, una vera mina vagante.

Vale la pena sottolineare una statistica dei “Lupi”: in Premier League nessuno ha collezionato più volte di loro l’esito Under 1,5 (massimo un gol in partita), ben 15 volte finora. Match quindi con poche reti? Possibile, per le quote è sfida da Under 2,5, che vale mediamente 1.55. L’offerta è praticamente la stessa per l’opzione Multichance “X primo tempo o X finale”.