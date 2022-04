Pronostico Newcastle-Leicester, occhio al pareggio

Newcastle-Leicester, fai il tuo pronostico su questa sfida di Premier League

Bene il Newcastle in casa, ecco il pronostico

Campionato di transizione per il Leicester, che può tuttavia sfruttare i recuperi per migliorare la sua posizione di centro classifica. Dato negativo da registrare sponda Foxes: delle prime 12 in classifica è la squadra con la peggior difesa esterna della Premier (28 gol al passivo).

Il Newcastle non pareggia da 7 turni (mai uno 0-0 finora) e sembra avere più slancio del Leicester che in questo campionato è arrivato al massimo a quota 4 risultati utili consecutivi (ora siamo a tre con il 2-1 al Crystal Palace).

Un pareggio in questa sfida non dispiace, occhio in alternativa al Multigol 1-3.