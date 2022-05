Manchester United-Brentford, statistiche e pronostico

Una matricola contro il Manchester United di Ronaldo. Lunedì all'Old Trafford arriva il Brentford che con 40 punti in classifica può dirsi ormai salvo. Le quote strizzano l'occhio ai Red Devils, non male l'1 a 1.70 anche se "The Bees" hanno vinto tre delle ultime quattro trasferte (una delle quali contro il Chelsea, per 4-1).