Everton-Crystal Palace, segno 1 come possibile pronostico

Nel recupero della 33ª giornata di Premier League l'Everton di Lampard riceve il Crystal Palace. Una squadra che non ha più obiettivi se non quello di ben figurare in questo finale di stagione. Le motivazioni, dunque, sono tutte per i Toffees che hanno l'occasione di chiudere il discorso salvezza con una vittoria a Goodison Park.

Premier League, indovina il risultato di Everton-Crystal Palace

L'Everton sblocca la sfida? Scopri la quota

Squadra senza obiettivi non equivale a "regali". In questo periodo di partite sulla carta a senso unico e poi con risultati "a sorpresa" se ne sono viste tante. Una di queste ha visto protagonisti proprio i ragazzi di Lampard, sconfitti 3-2 in casa dal Brentford al termine di un match in cui i Toffees ci hanno messo molto del loro per complicarsi la vita (prima espulsione al 18' di Branthwaite e altro rosso, per Rondon, all'88').

Adesso un altro match point salvezza: battendo il Crystal Palace la salvezza sarebbe acquisita con 90 minuti d'anticipo, altrimenti ci sarebbe un ultimo incontro a dir poco complicato contro un Arsenal deciso a giocarsi le ultime fiches per chiudere al quarto posto. Insomma, ora o (forse) mai più per Richarlison e compagni.

Al segno 1 corrisponde una quota pari circa a 1.90, viste le motivazioni dei padroni di casa si può ipotizzare che siano loro a sbloccare il match: il "Segna gol 1: Team 1" è in lavagna a 1.65.