Chelsea-Leicester, ipotesi 1 al primo tempo

Nelle ultime 16 partite di Premier League con il Chelsea in campo, la squadra di casa non ha mai chiuso in vantaggio al riposo

18 . 05 . 2022 22:43 2 min chelseaLeicesterpronostico

© Getty Images

Chelsea-Leicester è uno dei recuperi di Premier League che si giocano a metà settimana. I Blues, già sicuri di un posto nella prossima edizione di Champions League, possono ipotecare con un successo il loro attuale terzo posto mentre le Foxes, vincendo a Stamford Bridge, aggancerebbero i Wolves all'ottavo posto. Chelsea-Leicester, indovina il risultato e vinci i premi in palio! Le statistiche dei Blues nei primi tempi Partita che sembra promettere una buona dose di gol e spettacolo quella tra Chelsea e Leicester. I numeri dei Blues, però, offrono altri spunti di riflessione anche su altre tipologie di scommesse. Si tratta dell'esito legato al primo tempo. Nelle ultime 16 partite di campionato del Chelsea si nota l'assenza del segno 1 al riposo. Ovvero, Chelsea mai in vantaggio a metà tempo in casa e mai in svantaggio al 45' nelle partite esterne: tutto questo da 16 incontri a questa parte. Se questo non bastasse è opportuno sottolineare anche un altro dato statistico curioso. Le ultime sette partite giocate dai londinesi nel loro stadio sono sempre terminate con un risultato di parità a fine primo tempo: 5 volte con il risultato di 0-0 e due... 2-2! Da non perdere Pronostico Southampton-Liverpool Klopp su Mbappè al Liverpool Tutte le news di Pronostici Premier League

Tuttosport

