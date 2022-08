Parte la Premier! Il pronostico di Crystal Palace-Arsenal

La Premier League 2022/23 scatta con un derby londinese, quello tra Crystal Palace e Arsenal. Patrick Vieira affronta il suo passato, una sfida tutta da seguire anche in chiave scommesse e pronostici.

Parte la Premier, indovina il risultato di Crystal Palace-Arsenal

Arsenal favorito ma... Ecco il consiglio

Lo scorso anno Patrick Vieira non si lasciò andare ai sentimenti, infliggendo un pesante 3-0 al "suo" Arsenal in campionato. La squadra di Arteta punta senza mezzi termini alla Champions, il mercato ha portato giocatori di livello come Gabriel Jesus e Zinchenko e i risultati delle amichevoli estive (4-0 al Chelsea e 6-0 al Siviglia) sono segnali importanti.

Lo scoglio del debutto però si sa, può nascondere sempre delle insidie. La statistica dice che l'Arsenal non pareggia addirittura da gennaio e un "mezzo passo falso" all'esordio ci può sempre stare.

Come pronostico, quindi, si può optare per la combo X2+Multigol 1-5.