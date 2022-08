Il pronostico di Liverpool-Crystal Palace, Reds favoriti

Tra tutte le “big” della Premier League l’unica a “steccare” all’esordio è stata la formazione guidata da Jurgen Klopp che, in trasferta sul campo del Fulham , non è andata oltre il pareggio (2-2). Il Liverpool, oltre a non portare a casa i tre punti, è andato addirittura sotto due volte dovendo inseguire per recuperare il risultato.

Il Crystal Palace ha fatto anche peggio ma, è doveroso sottolinearlo, aveva a che fare con un avversario più temibile. Riceveva infatti l’Arsenal che, in questa stagione, sembra avere le carte in regola per recitare un ruolo di primo piano e ha, in effetti, iniziato bene espugnando per 2-0 Selhurst Park (la casa del Palace).

Posticipo di Premier League Liverpool-Crystal Palace, fai il tuo pronostico!

Ad Anfield nell’aria il segno “1” e l’Over 2,5

Il mezzo passo falso di Salah e compagni di sette giorni fa impone maggiore concentrazione e impone al Liverpool di non poter più sbagliare. La situazione peggiore per un Crystal Palace che, se ha sofferto con l’Arsenal, sarà verosimilmente ancora più in difficoltà contro un super team che ha anche la necessità di vincere.

E allora, con queste premesse, il posticipo della seconda giornata di Premier League sembra prendere una direzione ben precisa. Per le quote non sembra ci siano dubbi con il segno “1” che monopolizza tutte le previsioni della vigilia.

Lecito attendersi anche qualche rete in più da parte dei “Reds” che, sotto questo profilo, non hanno certo problemi. Ok quindi anche l’Over 2,5 che potrebbe essere utilizzato in abbinamento all’1 per rendere più interessante (anche se non di moltissimo) il pronostico complessivo del match.