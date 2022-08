Southampton-Chelsea, piace l'Over 2,5 al 90'

Un avvio di stagione sicuramente a singhiozzo per il Chelsea che in quattro giornate ha collezionato due vittorie con in mezzo un pareggio e una sconfitta. Troppo poco per tenere il passo dell’Arsenal che viaggia a punteggio pieno in cima alla classifica con ben cinque lunghezze di vantaggio. Nel primo turno infrasettimanale della stagione ai “Blues” tocca la trasferta sul campo del Southampton, formazione che pure ha iniziato il campionato a corrente alternata. Una sconfitta al debutto seguita da un pareggio, una vittoria e un altro ko (in questo ultimo weekend), di misura, per mano del Manchester Utd. Se per i “Saints” quattro punti dopo quattro giornate ci possono anche stare non si può certo dire lo stesso per i sette punti del Chelsea che partiva con ben altre ambizioni.