Serie A, Lazio-Bologna: migliori quote e pronostici

Lazio-Bologna inaugura il 24° turno di Serie A , la sfida è in programma sabato 12 febbraio alle 15. Ecco le principali curiosità del match tra Sarri e Mihajlovic , a beneficio di chi cerca spunti utili in chiave pronostici .

La Lazio ospita il Bologna di Mihajlovic, fai il tuo pronostico

Lazio regina dell'Over 3,5

Sfumato l'obiettivo Coppa Italia la Lazio si risintonizza sulle frequenze di Serie A dove, nelle ultime tre giornate, non ha mai subito gol. La truppa di Sarri non sarà garanzia di regolarità ma di spettacolo sì: 13 uscite dell'Over 3,5 sono numeri importanti, senza eguali in campionato sotto questo profilo.

I risultati del Bologna evidenziano una propensione alla somma gol 3, collezionata 7 volte dai rossoblù di cui ben 6 lontano dal Dall'Ara. Un dato che accomuna le due squadre è il ritardo del segno 1 al primo tempo da sei giornate consecutive.

Tanti i dati a disposizione, abbastanza per tirar fuori un paio di consigli per i pronostici. Il primo è la combo 1X+Multigol 2-4, in alternativa occhio all'Over 1,5 Casa+Under 2,5 Ospite che vuol dire Lazio in gol almeno due volte e Bologna che segna massimo due reti all'Olimpico.