Genoa-Salernitana, intriga il segno 1 al triplice fischio

La 25ª giornata di Serie A prevede la sfida salvezza tra il Genoa e la Salernitana. Il "Grifone" nelle ultime due partite disputate ha pareggiato 0-0 sia con l'Udinese che contro la Roma mentre la compagine campana nei precedenti due incontri ha prima perso per 4-1 contro il Napoli e poi pareggiato per 2-2 in casa con lo Spezia.