Spezia-Fiorentina, viola favoriti ma...

Spezia-Fiorentina, indovina il risultato del posticipo di Serie A

Il pronostico di Spezia-Fiorentina

Lo Spezia ha chiuso col botto il 2021 andando a vincere al Maradona di Napoli, il primo scorcio di 2022 è stato ancora più roseo visto che i liguri (10 punti nelle ultime 4) hanno trovato una continuità mai avuta in precedenza. Il dato relativo ai gol segnati dallo Spezia in casa è il seguente: 12 reti in 11 gare interne. Secondo questa media, come pronostico può essere buona la scelta del Multigol Casa 1-2.

La Fiorentina versione "grandi imprese" in Coppa Italia non vince in Serie A, in trasferta, dalla 16 ma giornata (3-2 a Bologna). Come lo Spezia i toscani non hanno ancora mai pareggiato 0-0 e, a proposito di X, non è vietato pensare all'esito Multichance X primo tempo o X finale.