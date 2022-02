Salernitana-Milan, divario netto... anche in lavagna

Allo stadio Arechi sabato sera alle 20.45 si respirerà il clima delle grandi occasioni. La Salernitana, con Nicola in panchina al posto dell'esonerato Colantuono, ospita il Milan di Pioli. Un testacoda che vede la capolista super favorita. Quota come si suol dire "popolare" per il segno 2 .

Salernitana-Milan, indovina il risultato e vinci!

I risultati fatti registrare dalle due squadre

Divario abissale tra due squadre che concorrono per obiettivi ben diversi con organici ben diversi. Alcuni risultati fatti registrare dalle due formazioni si possono prendere come riferimento per la scelta del pronostico. La Salernitana in casa ha perso 5-0 contro l'Inter, 3-0 con la Lazio e 2-0 con la Juve. Morale, ha perso senza segnare.

Rossoneri vittoriosi 4-2 al Castellani di Empoli e corsari al Penzo di Venezia. No problem con le neopromosse e, tra l'altro, Salernitana battuta 2-0 anche al Meazza nel girone d'andata.

Con questi dati a disposizione, senza troppi indugi, ecco l'esito consigliato: Under 1,5 Casa+Over 1,5 Ospite.