Fiorentina-Atalanta si preannuncia spettacolare

Fai ora i tuoi pronostici!

Show nella ripresa

Osservando il ruolino di marcia delle due squadre si nota subito una cosa: la "Dea" con 9 vittorie e 3 pareggi non ha ancora mai perso in trasferta mentre la "Viola" nei lidi amici ha fatto registrare 7 successi, 1 pareggio e 3 sconfitte. Tutte e 11 le gare interne della Fiorentina sono terminate con almeno tre reti al novantesimo (Over 2,5). L'undici allenato da Italiano al "Franchi" con 29 gol realizzati vanta il secondo miglior attacco interno del campionato (15 le reti al passivo di cui 11 nella ripresa) mentre l'Atalanta fuori casa è andata a segno in 26 occasioni. Possibile l'Over 1,5 secondo tempo o la "combo" che lega il Multigol 1-2 primo tempo al Multigol 1-3 secondo tempo.