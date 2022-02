Piace il Multigol 2-3 in Venezia-Genoa

Al " Penzo " va in scena la sfida salvezza tra il Venezia e il Genoa . Entrambe le squadre sono posizionate nella parte bassa della classifica e non possono assolutamente permettersi di perdere.

Venezia-Genoa show! Fai ora i tuoi pronostici!

Il match si preannuncia equilibrato

La scorsa settimana il Venezia ha battuto a sorpresa in trasferta il Torino (2-1), le reti di Haps e Crnigoj hanno ribaltato il momentaneo vantaggio granata (Brekalo a segno dopo soli 5 minuti). Questo risultato ha dato una piccola boccata d'ossigeno alla squadra allenata da Paolo Zanetti che non era mai riuscita a vincere nelle precedenti 10 giornate di campionato (3 pareggi e 7 sconfitte).

Il Genoa di Blessin invece non ha mai perso, tre pareggi in altrettante partite. Il "Grifone" dopo aver collezionato un doppio 0-0 contro l'Udinese e la Roma ha fatto registrare il segno X anche contro la Salernitana (1-1).

Difficile sbilanciarsi in una sfida così equilibrata, possibile il Multigol 2-3 al novantesimo (il club rossoblù non ha mai regalato la "Somma gol: 3" in trasferta).