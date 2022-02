Bologna-Spezia, rossoblù senza 1-1 al Dall'Ara

Con Bologna-Spezia si chiude un turno di Serie A inaugurato dal derby Juventus-Torino. Partita importante in ottica salvezza, ecco alcuni dati utili per i pronostici.

Il Bologna sfida lo Spezia, fai il tuo pronostico

Il pronostico di Bologna-Spezia

L'obiettivo comune è conquistare punti per la definitiva tranquillità. Lo Spezia sta ben figurando nell'ultimo periodo ma al Dall'Ara dovrà "sporcarsi le mani" contro una compagine desiderosa di vincere: tra le mura amiche l'ultimo successo risale alla quindicesima giornata, contro la Roma.

Detto che il Bologna potrebbe fare sua l'intera posta, è da segnalare che i rossoblù in casa non hanno ancora mai pareggiato 1-1. Uno score compreso nell'opzione 1X+Multigol 1-3 che abbraccia diversi risultati. E può risultare utile come "copertura", se non si vuole andare sull'1 fisso.