Salernitana-Bologna, può starci un gol in entrambi i tempi

Serie A , la 27ª giornata di campionato mette a confronto la Salernitana e il Bologna . I granata dopo aver raccolto 3 punti nelle precedenti 3 giornate (3 pareggi) si spingeranno in avanti a caccia del gol vittoria. I rossoblù proveranno a concedere il “bis” dopo esser tornati al successo contro lo Spezia (2-1).

Fai ora i tuoi pronostici!

Nel primo e nel secondo

Entrambe le squadre, rispettivamente in casa e trasferta hanno già dimostrato di avere molte lacune difensive. La compagine allenata da Davide Nicola ha subito 28 gol nelle prime 12 gare interne mentra l'undici di Sinisa Mihajlovic fuori casa viaggia a una media di esattamente due reti subite a partita. Nei precedenti 10 match disputati dai campani in campionato c'è sempre stato almeno un gol nel primo tempo, in 7 di questi poi una delle due squadre è riuscita a segnare anche dopo l'intervallo. Interessante la "combo" che lega l'Over 0,5 primo tempo con l'Over 0,5 nella ripresa.