Serie A, Empoli-Juventus: analisi e pronostico

Nel 2022 i toscani non hanno mai vinto in campionato, per le quote bianconeri favoriti al Castellani

25 . 02 . 2022 22:05 2 min JuventusEmpoliSerie A

© PRESSINPHOTO/LaPresse

Sabato alle 18 la Juventus di Allegri è di scena al Castellani di Empoli. I bianconeri sono imbattuti in Serie A da ben 12 giornate consecutive, i toscani dal canto loro non festeggiano i tre punti da 9 turni. Ecco una breve analisi e a seguire il pronostico di Empoli-Juventus.

Empoli-Juventus, indovina il risultato e vinci! La Juve è abbonata all'Under 2,5 Doveva ancora arrivare Natale quando l'Empoli vinceva la sua ultima gara in campionato, 1-0 a Napoli. Da lì in poi sono arrivate 4 sconfitte e 5 pareggi. Il tesoretto salvezza si sta pian piano esaurendo, nel bottino dei toscani tuttavia ci sono anche i tre punti ottenuti all'andata allo Stadium (0-1). La Juve corre per un obiettivo ben diverso come il quarto posto. La Signora non perde dalla 14ª giornata contro l'Atalanta, la curiosità riguarda l'assenza del segno 2 sia al 45' che al 90' nelle sue ultime cinque partite. Un ritardo che sulla carta dovrebbe essere azzerato già al Castellani dove la Juve parte favorita, può segnare almeno due reti (Over 1,5 Ospite) e magari tornare a regalare l'Over 2,5 dopo cinque turni di "astinenza". Da non perdere Il caso Dybala Pronostico Olympiakos-Atalanta Tutte le news di Pronostici serie A

Super Offerta sull'Edizione Digitale

Ripartono le coppe europee Abbonati all'edizione digitale con un maxi-sconto del 56%! Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale