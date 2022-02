Piace il Goal in Lazio-Napoli

Lazio-Napoli show! Fai ora i tuoi pronostici!

Di fronte il miglior attacco interno (31 gol realizzati in 12 partite) e la difesa meno trafitta del torneo (18 reti al passivo di cui 9 in casa e 9 in trasferta). Sia la Lazio che il Napoli hanno conquistato undici punti nelle precedenti cinque giornate (3 vittorie e 2 pareggi). I biancocelesti nell’ultima partita disputata in casa hanno battuto 3-0 il Bologna mentre i ragazzi allenati da Spalletti in trasferta vengono dall’1-1 ottenuto a Cagliari. Da provare il Goal al triplice fischio dell’arbitro. Difficile che una delle due squadre prenda il sopravvento sull’altra, intriga quindi la “combo” che lega il Multigol Casa 1-2 al Multigol Ospite 1-2.