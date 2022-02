Atalanta-Sampdoria, il pronostico del posticipo di Serie A

Posticipo Atalanta-Sampdoria, indovina il risultato e vinci!

Atalanta, l'1 primo tempo è "ritardatario"

Gli impegni infrasettimanali possono togliere qualcosa in termini di energie fisiche e mentali. L’Atalanta però ha fatto il pieno di autostima battendo 3-0 l’Olympiakos in Europa League e con tantissime motivazioni può andare all’assalto dei tre punti davanti al suo pubblico.

In campionato la Dea ha raccolto solo tre punti nelle ultime cinque partite ma le prestazioni, nella maggior parte dei casi, sono state comunque di pregevole fattura (considerando anche le squadre affrontate). Meglio fuori casa nel complesso la squadra di Gasperini, al contrario di quella blucerchiata che lontano da Genova non vince dalla 13ª giornata (2-0 a Salerno).

È un posticipo che offre diversi spunti statistici che si possono rivelare utili nella scelta di uno o più esiti possibili.

Intanto c’è da dire che con l’Atalanta in campo l’1 primo tempo non esce da 10 giornate consecutive. In questo arco di gare il segno X al riposo si è visto ben 8 volte e 6 di queste sono coincise con degli 0-0. Considerando l’Atalanta favorita in questo incontro si può dunque pensare ad un segno 1 parziale in controtendenza, oppure al “Segna gol Casa 1° tempo: Sì”.

Sponda Samp, almeno negli ultimi 180 minuti, i gol (fatti e subìti) sono arrivati tutti nel primo tempo mentre nella ripresa le reti delle porte non si sono mai gonfiate.

Anche questo dato offre l’assist per una giocata che guarda alla intrigante tipologia “Multigol 1° tempo+Multigol 2° tempo”. Qui ognuno può dare libero sfogo alla propria fantasia ma, dovendo indicarne una, occhio all’opzione “Multigol 1-2 primo tempo+Multigol 1-3 secondo tempo”. Ovvero, uno o due gol nella prima frazione e da uno a tre nella ripresa.