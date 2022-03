Genoa-Empoli, da provare il segno 1 al novantesimo

Indovina il risultato esatto di Genoa-Empoli e vinci!

Senza vittorie a Marassi

Mancano ancora undici giornate al termine del campionato, con 33 punti disponibili può succedere ancora di tutto. Osservando il ruolino di marcia del Genoa però si nota subito una cosa: Destro e compagni sono l'unica squadra in Serie A a non aver ancora mai vinto in casa. L'Empoli non sta attraversando un buon momento, nessun successo nelle precedenti 10 gare disputate in Serie A. Motivazioni alla mano il club rossoblù potrebbe aggiudicarsi l'intera posta in palio ma per correre meno rischi si può provare la "combo" 1X più Under 4,5.