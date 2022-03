Pronostico Spezia-Cagliari, liguri ancora senza lo 0-0

Il sabato di Serie A ospita ben quattro partite. Alle 15 il fischio d'inizio di Spezia-Cagliari , match a dir poco importante in ottica salvezza . Le quote sono in perfetto equilibrio, parola alle statistiche .

Serie A, fai il tuo pronostico sullo "spareggio" salvezza Spezia-Cagliari!

Pronostico Spezia-Cagliari



Spezia e Cagliari hanno rispettivamente 4 e 3 punti di vantaggio sul Venezia, terz'ultimo ma con una gara in meno. Situazione dunque bollente, al Picco i punti in palio sono pesantissimi. Lo Spezia insieme a Fiorentina e Salernitana è una delle squadra a non aver ancora pareggiato 0-0 in questo campionato.

Liguri reduci da 4 sconfitte di fila mentre i sardi dopo cinque risultati utili consecutivi hanno perso 0-3 contro la Lazio di Sarri. Un match che ha segnato anche il ritorno al No Goal per Joao Pedro e compagni dopo una striscia di cinque Goal.

Di certo in una gara del genere il pareggio non si può escludere. La posta in palio è alta e la tensione potrebbe in parte condizionare lo spettacolo. Non male l'Under 2,5, possibile comunque coprirsi adottando come strategia l'esito Multichance "X o Under 2,5" che offre due diverse soluzioni in un'unica giocata.