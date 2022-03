Pronostici dell'11 marzo, si gioca Sampdoria-Juventus

Sabato 11 marzo, alle ore 18 , la Juventus di Allegri gioca un importante match sul campo della Sampdoria di Giampaolo . Entrambe giocano per vincere, il pareggio (mai uscito nelle ultime nove partite di campionato dei blucerchiati ) non serve a nessuno.

Serie A, si gioca Sampdoria-Juventus: indovina il risultato!

Samp-Juve è anche Over contro Under

Osservando le statistiche delle due squadre Sampdoria-Juventus si legge anche Over 2,5 contro Under. I liguri rincarano la dose con ben 10 uscite della Somma Gol 4, nessuno “meglio” di loro in relazione a questa specifica classe di esito.

Sponda Juve spicca il numero “14” che fotografa la serie di partite di fila senza ko in campionato. Quattro, invece, le occasioni in cui i bianconeri hanno segnato più di due reti e tra queste c’è anche il match del girone d’andata contro i blucerchiati, battuti 3-2.

Un altro esito “Goal” nell’occasione ci può stare, non male anche la combo “X2+Multigol 2-4” che abbraccia più risultati e quindi lascia la porta a diverse soluzioni.