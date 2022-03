Inter-Fiorentina, possibile show nella ripresa

Al meazza il confronto tra le due squadre mette in palio punti pesantissimi, in chiave scudetto per l’undici di Inzaghi e in chiave Europa per quello di Italiano

18 . 03 . 2022 20:43 2 min pronosticoInterFiorentina

L’Inter, con una gara da recuperare, è in piena corsa per lo Scudetto mentre la Fiorentina, autrice finora di una stagione dal rendimento strepitoso, intravede la possibilità di tornare, dopo tempo immemorabile, in una competizione continentale. La sfida del Meazza offre quindi non solo spunti di notevole interesse ma presenta anche, complice il rendimento recente a singhiozzo delle due formazioni, aperta ad ogni risultato. Indovina il risultato esatto di Inter-Fiorentina e vinci! Nel “Goal 2° Tempo” la “Viola” vince 10 a 2 Se l’esito finale della sfida tra Inter e Fiorentina si presenta più incerto di quanto possa sembrare c’è un altro elemento che, al contrario, spicca in maniera vistosa nei numeri delle due squadre in campo a San Siro. Si tratta del “Goal secondo tempo”, ovvero l’esito che presuppone che entrambe le formazioni realizzino almeno una rete ciascuna nella seconda frazione di gioco. In questo particolare ambito, infatti, la partita è già nettamente vinta dai viola per 10 a 2. Sono infatti dieci i “Goal secondo tempo” fatti fin qui registrare dall’undici guidato da Italiano contro i due soli all’attivo della compagine allenata da Inzaghi. E, per essere precisi, i nerazzurri mancano all’appuntamento con questo esito da ben 15 partite consecutive. Chi vuol intendere, intenda… Da non perdere Le parole di Inzaghi Fiorentina, parla Italiano Tutte le news di Pronostici serie A

