Sono previste molte reti in Empoli-Verona

Allo stadio " Castellani " va in scena il confronto tra l' Empoli e il Verona . La compagine toscana la scorsa settimana ha perso per 1-0 sul campo del Milan mentre i gialloblù sono usciti sconfitti dalla sfida interna con il Napoli (1-2).

Empoli-Verona show! Fai ora i tuoi pronostici

Show in campo

Entrambe le squadre segnano e subiscono gol con estrema facilità. L'undici allenata da Andreazzoli in casa con 22 reti all'attivo e 37 al passivo ha fatto registrare tre vittorie, due pareggi e nove sconfitte mentre Simeone e compagni lontano dai lidi amici con 23 gol segnati e 26 subiti hanno conquistato 15 punti in 14 match. Nel girone d'andata la partita terminò 2-1 per il Verona, in questo incontro ci sono i presupposti per riprovare la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5. L'Hellas ha regalato tale accoppiata in sette delle ultime dieci gare di campionato.