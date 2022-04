Atalanta-Napoli: quote, pronostico e statistiche

Gli appassionati di calcio non possono di certo mancare all'appuntamento con Atalanta-Napoli . La sfida in programma al " Gewiss Stadium " mette a confronto due squadre che proveranno a vincere nonostante le numerose assenze. Nella " Dea " spicca quella di Zapata mentre il club partenopeo dovrà fare a meno dei gol di Osimhen .

Le statistiche delle due squadre in campo

Per le quote il match di Bergamo si preannuncia molto equilibrato. Da una parte l'Atalanta, squadra che nelle precedenti cinque gare di campionato con soli cinque gol all'attivo e due al passivo ha fatto registrare per ben quattro volte la "combo" che lega il No Goal all'Under 2,5, dall'altra il Napoli, club che nelle ultime sette giornate non è mai riuscito a realizzare più di due reti. Considerate le assenze è lecito provare la "combo" che lega il Multigol Casa 1-2 al Multigol Ospite 1-2.