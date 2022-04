Pronostici del 4 aprile, il Genoa cerca punti salvezza a Verona

Lunedì 4 aprile alle 18.30 si gioca Verona-Genoa, match della 31 ª giornata di Serie A. Il Grifone ci arriva ricaricato dalla sosta e dall'1-0 al Torino. L'Hellas di Tudor non ha problemi di classifica, può dunque andare a caccia dei tre punti senza snaturarsi, giocando a viso aperto come ha sempre fatto nel corso del campionato.

Chi il Goal e chi l'Under

La loro classifica è diversa e anche le statistiche delle due squadre non è che si somiglino molto. Il Genoa ha un evidente flirt con l'Under 2,5, il Verona gradisce l'esito Goal: lo dicono i rispettivi risultati da diverse giornate a questa parte.

Da segnalare un dato "figlio" della gestione Blessin: 8 gare giocate e nessun gol subito dal Grifone nei secondi tempi. Il Verona non ha certo problemi nell'andare a segno nella ripresa e potrebbe avere i requisiti giusti per "spezzare" questo particolare trend ligure.

Si diceva in precedenza di un match pronostico incerto, il Goal in tal senso potrebbe risultare la giusta via di fuga dai rischi legati allo scivoloso terreno dell'1X2 finale.