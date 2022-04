Empoli-Spezia, ok la "combo" 1X più Goal

Empoli e Spezia al momento sono divise solamente da un punto in classifica. Entrambe le squadre la scorsa settimana hanno fatto registrare il risultato esatto " 1-0 ", i toscani hanno perso il derby con la Fiorentina mentre i liguri hanno battuto in casa il Venezia .

Indovina il risultato esatto di Empoli-Spezia e vinci!

Empoli in affanno ma... scopri le quote

Incredibile ma vero! L'Empoli dopo aver disputato un ottimo girone d'andata (8 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte) non è ancora mai riuscito a conquistare i tre punti nel girone di ritorno. L'undici allenato da Andreazzoli nelle precedenti 12 giornate di campionato ha totalizzato solamente 6 punti frutto di 6 pareggi e 6 sconfitte. I toscani ora proveranno a tornare al successo contro uno Spezia che in trasferta ha perso 10 partite su 16 (solo 16 gol realizzati e ben 37 subiti). Ok la "combo" 1X più Goal al 90'.