Roma-Salernitana, piace l'1 all'intervallo

La Roma dopo aver vinto a Marassi contro la Sampdoria si appresta a ricevere la Salernitana . I giallorossi contro la squadra granata vanno a caccia dell’undicesimo risultato utile consecutivo in Serie A .

La Roma parte favorita, scopri le statistiche dei giallorossi

Allo stadio Olimpico Abraham e compagni hanno vinto 9 match su 16 (solo 3 sconfitte) e in queste 9 gare hanno fatto registrare sempre anche il segno 1 al termine del primo tempo. I granata in trasferta hanno raccolto solamente 8 punti in 14 sfide e con 34 gol al passivo viaggiano a una media di 2,42 reti subite a partita. Intriga il decimo “Parziale/Finale 1/1” casalingo da parte dei giallorossi.