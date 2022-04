Serie A, il pronostico di Torino-Milan

Anche questa volta il Milan scenderà in campo conoscendo già i risultati di Inter e Napoli . La scorsa settimana questo scenario non portò bene ai rossoneri, Tonali e compagni sono reduci dallo 0-0 casalingo contro il Bologna.

In chiave Scudetto un passo falso sul campo del Torino potrebbe costare molto caro al "Diavolo". La squadra di Pioli in trasferta di solito non sbaglia (11 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta) ma non si può trascurare il dato che vede i rossoneri con soli 3 gol realizzati nelle precedenti 4 gare di campionato.

Il Torino in casa subisce pochissime reti, il club granata davanti al proprio pubblico viaggia a una media di 1,07 gol subiti a partita. Il confronto tra le due compagini si preannuncia molto equilibrato, da provare il Multigol Ospite 1-2 al triplice fischio dell'arbitro.