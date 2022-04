Pronostico Cagliari-Sassuolo, neroverdi abbonati al Goal

Chi assiste ad un match del Sassuolo si annoia raramente. La squadra di Dionisi sta volando sulle ali dell'entusiasmo e affronterà un Cagliari che, dopo cinque ko di fila, non ha nulla di cui star sereno.

Cagliari-Sassuolo show, fai il tuo pronostico

All'andata finì 2-2 (1-1 all'intervallo)

In 32 gare fin qui disputate il Sassuolo ha collezionato ben 26 volte sia il Goal che l'Over 2,5. Spettacolo assicurato dunque dalla banda Dionisi, capace di imprese come la vittoria a Milano contro l'Inter e quella più recente, in casa contro l'Atalanta.

Il Cagliari deve sempre guardarsi alle spalle, ancor di più dopo un periodo nero dal punto di vista dei risultati. All'andata Joao Pedro e compagni pareggiarono 2-2 al Mapei (tra l'altro, Goal primo tempo+Goal secondo tempo). In Coppa Italia invece il Sassuolo vinse "solo" 1-0 contro un Cagliari molto rimaneggiato.

Il match sulla carta dovrebbe vedere entrambe le squadre a segno almeno una volta. Una variazione sul tema "Goal"? L'esito Multigol Casa 1-2 + Multigol Ospite 1+2.