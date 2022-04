Napoli-Roma, il pronostico del match

Penultima gara in programma della 33ª giornata di Seria A . Allo stadio “ Maradona ” va in scena il confronto tra il Napoli e la Roma .

Entrambe le compagini sono ancora in lotta per obiettivi differenti. I partenopei sognano ancora di poter vincere lo Scudetto mentre i giallorossi contano di terminare la stagione almeno al quinto posto, unico valido per la qualificazione all’Europa League.

La partita promette spettacolo, osservando i recenti risultati fatti registrare in campionato dalle due squadre in campo si notano diverse curioistà molto interessanti. Osimhen e compagni nelle utlime quattro giornate di campionato hanno fatto registrare sempre la “combo” che lega il Goal all’Over 2,5 (tale accoppiata è uscita anche in quattro degli ultimi cinque precedenti giocati a Napoli) mentre i ragazzi allenati da Mourinho non perdono da undici partite consecutive nelle quali sono riusciti a realizzare la bellezza di 18 reti. Con questi numeri in evidenza è lecito provare ancora l'Over 2,5 al novantesimo.