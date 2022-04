In Atalanta-Verona piace la "combo" 1X più Goal

Fai ora i tuoi pronostici!

Atalanta favorita ma... scopri il pronostico

Per le quote l'undici bergamasco parte con i favori del pronostico ma non si possono escludere sorprese nel confronto con l'Hellas. Analizzando attentamente i ruolini di marcia delle due squadre si nota che la "Dea" quest'anno in casa abbia commesso più un semplice e banale errore (4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte) mentre il Verona, soprattutto con l'arrivo di Tudor in panchina, sia riuscito almeno a segnare un gol in 12 trasferte (solo 5 sono terminate con la sconfitta dei gialloblù). Meglio non rischiare e provare la "combo" 1X più Goal al novantesimo.