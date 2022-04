Venezia-Atalanta, Dea favorita al Penzo

Venezia-Atalanta, fai il tuo pronostico

Piace l'Over 1,5 Ospite, occhio a Zapata

Che qualcosa si sia rotto nello splendido giocattolo di Gasperini è evidente. Anche al Penzo la Dea dovrà fare a meno di diverse pedine importanti (come del resto i lagunari) ma per ritrovare la vittoria occorre andare oltre tutto questo.

Per trovare l'ultima occasione in cui i bergamaschi hanno segnato almeno due reti lontano dal Gewiss Stadium occorre risalire al 9 gennaio, 6-2 all'Udinese. Contro un Venezia costretto a vincere per provare a ridurre il gap dal Cagliari ci può stare che i nerazzurri possano trovare gli spazi desiderati per colpire.

Tra gli esiti da considerare, allora, occhio all'Over 1,5 Ospite offerto circa a 1.50 mentre in ottica marcatori attenzione a Duvan Zapata. Un suo sigillo al Penzo vale un buon raddoppio.