Verona-Sampdoria, per le quote è sfida da Goal

Il Verona sfida la Samp, indovina il risultato

Hellas, hai un super attacco!

Verona nono in classifica con 48 punti dopo la splendida vittoria di Bergamo per 2-1. La Samp ha invece approcciato male il match con la Salernitana rimediando una sconfitta che lascia il segno. I blucerchiati ora devono fare punti per evitare guai ancora più seri.

Di certo non sarà facile contro un Hellas che ha segnato 58 gol, gli stessi del Milan capolista. Squadra che segna e concede anche qualcosa quella di Tudor, un atteggiamento che spiega anche l'elevato numero di Goal e Over 2,5 fin qui collezionati dagli scaligeri.

Per le quote è proprio il Goal uno degli esiti più probabili in questo incontro: almeno una rete per parte vale circa 1.70. Possibile un sigillo del Cholito Simeone, in lavagna a 2.25.