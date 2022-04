Serie A, il Napoli può battere l'Empoli

Indovina il risultato esatto di Empoli-Napoli e vinci!

Il ruolino di marcia esterno del Napoli parla chiaro, l’undici allenato da Luciano Spalletti in campionato ha perso solamente una volta in trasferta. Insigne e compagni nelle restanti 16 gare disputate lontano dal “Maradona” hanno fatto registrare 11 vittorie e 4 pareggi (31 gol fatti e 12 subiti in totale).

In classifica l’Empoli con 34 punti conquistati si trova a debita distanza dalla zona retrocessione. I toscani in campionato sembrano aver tirato già i remi in barca, con 8 pareggi e 8 sconfitte non vincono in Serie A dalla 17ª giornata (0-1 proprio contro il Napoli).

Per i partenopei quindi sarà anche una sorta di rivincita, può starci il “2” al novantesimo. Per alzare di poco il coefficinete di difficoltà si può provare la “combo” con l’Over 1,5.