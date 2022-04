Genoa-Cagliari, piace il segno X al 90'

Genoa-Cagliari è quasi una gara da "dentro o fuori". Il match in programma a Marassi mette in palio punti importanti in chiave salvezza. Il "Grifone" al momento è ultimo con 22 punti mentre la compagine sarda è quart'ultima con 6 lunghezze di vantaggio.

Indovina il risultato esatto di Genoa-Cagliari e vinci!

Match equilibrato, scopri il pronostico

Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata. Il Genoa in casa con soli 11 gol fatti e 23 subiti ha fatto registrare una vittoria, otto pareggi e sette sconfitte mentre il Cagliari in trasferta con tre successi e quattro pareggi è riuscito a conquistare 16 punti in 16 partite.

Curioso notare come l'undici di Blessin, che ha sempre regalato la "X" dalla 23ª alla 29ª giornata, non abbia mai chiuso un incontro in parità nelle successive 4 sfide. Con il Cagliari in campo invece la "X" non si vede da 7 giornate consecutive... prima o poi