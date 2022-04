Pronostico Sassuolo-Juve, mondi opposti a confronto

Sassuolo-Juventus, indovina il risultato e vinci i premi!

All'Allianz vinse il Sassuolo, adesso...

Sassuolo che ha centrato Goal e Over 2,5 in 26 partite su 33, lo 0-1 col Cagliari rappresenta una più che rara deviazione dalla strada maestra. Nelle partite della Juve l'Under 2,5 è uscito 23 volte su33, il computo generale del Goal/No Goal pende di poco dalla parte del primo (17 a 16) mentre in trasferta, con 11 Goal in16 partite giocate, la situazione è più sbilanciata dalla parte del "Segnano entrambe le squadre".

Il 2-1 con cui il Sassuolo ha violato all'andata il fortino bianconero è l'ennesima dimostrazione del credo calcistico di Dionisi e dei suoi ragazzi: fare gioco senza arretrare, anche davanti a una big. La lista delle vittime illustri dei neroverdi si allunga con i nomi di Inter, Lazio, Milan, Atalanta e Fiorentina (da aggiungere anche un 2-2 contro la Roma).

Lecito dunque attendersi un match divertente, in cui la Juve proverà a far valere il peso delle sue "Champions-motivazioni". Sulla carta l'esito "Goal" ci può ancora stare, in alternativa occhio alla combo X2+Over 1,5.